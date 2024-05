Alvaria® freut sich, die Ausweitung der Partnerschaft mit Avaya, einem führenden Anbieter von Lösungen für die Kundenerfahrung in Unternehmen, bekannt zu geben. Die Alvaria CX-Plattform wird in unsere gemeinsame Bereitstellung von Hochleistungslösungen für Omnichannel-konforme Outbound-Kundenansprache im Unternehmensmaßstab einbezogen.

Alvaria CX wird ab Ende Mai im Avaya One Source Store erhältlich sein. Alvaria wird Avaya-Kunden und -Partnern auf der Avaya ENGAGE in Denver, Colorado, vom 13. bis 15. Mai die leistungsstarken Omnichannel-Outbound-Kampagnenfunktionen von Alvaria CX vorführen. Alvaria CX erweitert die mit Avaya verfügbaren Alvaria-Funktionen durch zusätzliche Compliance-Optionen und Bereitstellungslösungen in der Kundenumgebung Ihrer Wahl vor Ort, in der privaten Cloud, in der öffentlichen Cloud, in der virtuellen privaten Cloud (VPC) oder in einer Hybridumgebung.

Omar Javaid, SVP und Chief Product Officer bei Avaya: "Die Kombination der Alvaria-Tools für das Outbound-Kampagnen- und Compliance-Management mit den Avaya Experience Platform-fähigen Call Center-Agenten trägt dazu bei, die Bedürfnisse der Avaya-Unternehmenskunden, die anspruchsvolle Outbound-Engagement-Strategien verfolgen, und der Partner, die sie unterstützen, zu erfüllen."

"Mit der Aufnahme von Alvaria CX in das Alvaria-Portfolio durch Avaya und seine Vertriebspartner bauen wir unsere Partnerschaft weiter aus und bieten dem globalen Partnernetzwerk von Avaya und seinen Kunden die Möglichkeit, erstklassige proaktive Outreach-Lösungen anzubieten", so Jeff Cotten, CEO von Alvaria.

Alvaria is proud to be a sponsor of Avaya ENGAGE 2024. Vereinbaren Sie einen Termin für ein Treffen mit uns oder besuchen Sie den Developer Marketplace Stand #530.

Über Alvaria

Alvaria stellt Technologien her, die bessere Verbindungen mit Ihrem Team und Ihren Kunden ermöglichen. Alvaria feiert stolz sein 50-jähriges Bestehen und ist aus der Fusion zweier einflussreicher Unternehmen für Contact Center-Technologie hervorgegangen Aspect Software und Noble Systems. Unsere Grundlage ist die Bereitstellung von anspruchsvollen, funktionsreichen und intelligent konzipierten Workforce Management- und Contact Center-Infrastrukturlösungen, die auf große globale Unternehmen und Organisationen zugeschnitten sind. Wir unterstützen ein umfangreiches Ökosystem einzigartiger Komponenten, die über APIs zugänglich sind und durch eine wachsende Zahl strategischer Integrationen ergänzt werden, mit denen unsere Kunden und Partner ihre Contact Center in ihrem eigenen Tempo und mit der erforderlichen Sicherheit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit modernisieren können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.alvaria.com.

