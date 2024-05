DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Hongkong und Seoul bleiben die Börsen wegen des Feiertages Buddhas Geburtstag geschlossen.

TAGESTHEMA

Delivery Hero trennt sich von seinem Liefergeschäft unter der Marke Foodpanda in Taiwan. Der Fahrdienstvermittler und Essenslieferdienst Uber übernimmt das Geschäft für 950 Millionen Dollar in bar. Zudem beteiligt sich der US-Konzern an Delivery Hero über eine Kapitalerhöhung im Volumen von 278 Millionen Euro. Man sei zu dem Schluss gekommen, die Ressourcen auf andere Bereiche konzentrieren zu wollen, in denen Delivery Hero den "größten Impact für Kunden, Händler und Fahrer" habe, begründete Konzernchef Niklas Östberg den Verkauf. Delivery Hero ist mit der Marke Foodpanda in zahlreichen Ländern Südostasiens präsent. Ein Verkauf in mehreren Märkten war im Februar gescheitert. Für eine Beteiligung von Uber an dem Konzern wird Delivery Hero unter Ausschluss des Bezugsrechts 8,4 Millionen neue Aktien zu 33 Euro das Stück ausgeben. Diese wird die Uber-Tochter SMB Holding zeichnen. Nach der Transaktion wird Uber damit 2,98 Prozent am Grundkapital von Delivery Hero halten. Die Nettoerlöse will der MDAX-Konzern zum Rückkauf von Wandelanleihen einsetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (07:30)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum ersten Quartal 2024 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz Konzern 14.082 -2% 15 14.389 -Pharmaceuticals 4.336 -2% 14 4.407 -Consumer Health 1.569 -0,3% 14 1.573 -Crop Science 8.087 -3% 14 8.351 EBITDA bereinigt Konzern 4.148 -7% 15 4.471 -Pharmaceuticals 1.157 +5% 13 1.106 -Consumer Health 367 -3% 13 379 -Crop Science 2.709 -17% 13 3.267 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.732 -20% 14 2.178 Ergebnis je Aktie Core 2,39 -19% 15 2,95

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum ersten Quartal 2024 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 1.680 +23% 12 1.363 Operatives Ergebnis 143 +72% 12 84 Operative Ergebnismarge 8,5 -- 12 6,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten 75 +32% 9 57 Ergebnis je Aktie 1,72 +42% 9 1,21

CANCOM (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 421 +32% 3 318 EBITDA 31 +29% 3 24 EBITDA-Marge 7,4 -- -- 7,6

Weitere Termine:

06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (13:00

Analystenkonferenz)

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV

10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

10:00 DE/K+S AG, HV

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis 1Q

17:45 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Alcon 0,24 CHF Siltronic 1,20 EUR Swissquote 4,30 CHF Unibail-Rodamco 2,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) April PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,3% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: 45,9 Punkte zuvor: 42,9 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -76,3 Punkte zuvor: -79,2 Punkte - US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm vorläufig: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 18.844,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.244,00 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 18.276,25 -0,1% Nikkei-225 38.224,69 +0,1% Schanghai-Composite 3.142,41 -0,2% Hang-Seng-Index 19.095,74 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 130,87 -2 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 18.742,22 -0,2% DAX-Future 18.850,00 -0,2% XDAX 18.734,31 -0,2% MDAX 26.823,94 +0,3% TecDAX 3.397,63 -0,2% EuroStoxx50 5.078,96 -0,1% Stoxx50 4.528,91 +0,1% Dow-Jones 39.431,51 -0,2% S&P-500-Index 5.221,42 -0,0% Nasdaq-Comp. 16.388,24 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,89% +1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird zunächst etwas leichter erwartet. Anleihen und Euro notieren am Morgen kaum verändert und liefern damit keinen Impuls für die Aktien in Europa. Im Fokus steht die die Berichtssaison, aus dem Stoxx-600 legen in dieser Woche 69 Unternehmen Zahlen vor, aus dem DAX 12. Zudem findet eine Reihe von Hauptversammlungen statt. Ein Aktienstratege erwartet, dass die USA möglicherweise schon heute Zölle auf Einfuhren aus China ankündigt. Diese könnten Elektrofahrzeuge, Halbleiter und Solaranlagen betreffen und dürfte den Handelsstreit zwischen den USA und China verschärfen. Zudem müsse sich Europa dann darauf einstellen, dass ein Teil der Waren, die nicht mehr in die USA gehen, dann in Europa auf den Markt kommen könnten.

Rückblick: Knapp behauptet - Das Geschäft wurde als zurückhaltend beschrieben im Vorfeld neuer US-Preisdaten am Mittwoch. Unter Druck gerieten Anglo American (-2,4%) in Reaktion auf das erneute "Nein" auf ein verbessertes Übernahmeangebot von BHP (-0,7%). Anglo American wird darin mit 34 Milliarden Pfund bzw 27,53 Pfund je Aktie bewertet. Nach Einschätzung von Liberum muss das Gebot deutlich höher ausfallen, um erfolgreich zu sein - einen Preis, den BHP wohl nicht gewillt sei, zu zahlen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Als solide wurden im Handel die Geschäftszahlen von Hochtief (+1,4%) eingestuft. Sie fielen auf der Umsatz- und der Ergebnisseite besser als erwartet aus. Positiv wurde der starke Auftragseingang hervorgehoben. Der Ausblick wurde indes nur bestätigt. Adesso fielen nach der Zahlenvorlage um 2,4 Prozent. Der operative Gewinn hat im vergangenen Quartal stagniert. Den Ausblick hat der IT-Dienstleister bekräftigt. Ceconomy gewannen 6,2 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 290 bis 310 Millionen Euro - über dem Konsens, den Ceconomy selbst mit 273 Millionen Euro angab.

XETRA-NACHBÖRSE

Medigene wurden 2,5 Prozent schwächer getaxt. Das Unternehmen plant die Herabsetzung des Grundkapitals und passt zudem die Finanzprognose aufgrund höherer Kosten an.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Es fehlten die Impulse. Diese erhofften sich Anleger von den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch. Sie könnten wieder Schwung in die Zinsdebatte bringen. Apple legten um 1,8 Prozent zu. Laut einem Bericht könnte der Technologiekonzern kurz vor einer Vereinbarung zur Nutzung der OpenAI-Technologie für das iPhone stehen. Das wäre ein Rückschlag für Alphabet, die ihr eigenes KI-System vermarkten wolle. Alphabet sanken zunächst deutlich, schlossen am Ende aber 0,3 Prozent im Plus. Intel stiegen um 2,1 Prozent. Der Halbleiterkonzern holt sich für den Bau eines Werkes in Irland offenbar Hilfe eines Finanzinvestors ins Boot. Dieser könnte mehr als 11 Milliarden Dollar an Finanzierung bereitstellen. Kraft Heinz geht den Verkauf von Oscar Mayer an. Der Kurs gewann 0,7 Prozent. Gamestop schossen um 74,4 Prozent empor, nachdem ein bekannter Anleger über die Sozialen Netzwerke erneut mit vagen Kommentaren mobil gemacht und Spekulationen über einen Einstieg geweckt hatte. AMC zogen um 78,4 Prozent an, auch diese "Meme-Aktie" war in der Vergangenheit von Kampagnen in den Sozialen Netzwerken befeuert worden.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,86 -0,4 4,87 44,1 5 Jahre 4,50 -1,2 4,52 50,3 7 Jahre 4,49 -1,1 4,50 52,3 10 Jahre 4,48 -1,4 4,50 60,4 30 Jahre 4,63 -1,5 4,64 65,6

Die Renditen bewegten sich kaum, sie gaben nach den Aufschlägen vom Freitag ganz leicht. Auch am Anleihemarkt dürften die US-Verbraucherpreise die nächsten Impulse setzen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:03 % YTD EUR/USD 1,0786 -0,0% 1,0789 1,0798 -2,3% EUR/JPY 168,70 +0,1% 168,55 168,43 +8,4% EUR/CHF 0,9801 +0,0% 0,9799 0,9791 +5,6% EUR/GBP 0,8591 -0,0% 0,8592 0,8599 -1,0% USD/JPY 156,41 +0,1% 156,22 155,99 +11,0% GBP/USD 1,2556 -0,0% 1,2558 1,2555 -1,3% USD/CNH 7,2424 +0,0% 7,2394 7,2395 +1,7% Bitcoin BTC/USD 62.650,96 -0,4% 62.884,99 62.767,98 +43,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar bewegte sich ernejut kaum. Der HSBC zufolge sind die Daten zur Inflation, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion in den USA in dieser Woche besonders zu beachten. Sollten sie nach unten überraschen, könnte dies den Dollar in eine schwierigere Lage bringen, da dann wieder eine weitere Lockerung der Fed ins Spiel käme.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,26 79,12 +0,2% +0,14 +9,3% Brent/ICE 83,49 83,36 +0,2% +0,13 +9,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit Aufschlägen von rund 1,0 Prozent zeigten sich die Ölpreise, die damit die Abgaben vom Freitag wieder aufholten. Der chinesische Verbraucherpreisindex war den dritten Monat in Folge gestiegen und deutete damit eine Erholung der Inlandsnachfrage in dem wichtigen Ölverbraucherland an.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.343,63 2.336,77 +0,3% +6,86 +13,6% Silber (Spot) 28,45 28,23 +0,8% +0,22 +19,7% Platin (Spot) 1.003,40 1.000,98 +0,2% +2,43 +1,2% Kupfer-Future 4,82 4,80 +0,3% +0,02 +23,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Gold (-1,0%) wurden nach der jüngsten Rally Gewinne mitgenommen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BRENNTAG

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 4.003 -12% 4.270 -6% 4.527 Rohertrag 984 -6% 1.010 -3% 1.046 Operatives EBITDA 342 -19% 361 -14% 420 Operatives EBITA 260 -25% 279 -19% 345 Ergebnis nach Steuern/Dritten 141 -35% 157 -27% 216 Ergebnis je Aktie 0,97 -31% 1,07 -24% 1,40

Für 2024 ist Brenntag nun etwas pessimistischer und sieht das EBITA am unteren Ende der im März genannten Bandbreite von 1,23 bis 1,43 Milliarden Euro.

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.673 +2% 6.921 +5% 6.570 Kapitalanlageergebnis 498 +31% 456 +20% 381 EBIT 811 +13% 842 +17% 720 Ergebnis nach Steuern/Dritten 558 +15% 589 +22% 484 Ergebnis je Aktie 4,63 +15% 5,03 +25% 4,02 Combined Ratio 88,0 -- 87,4 -- 92,3

FRAPORT

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 890 +16% 852 +11% 766 Umsatz bereinigt um IFRIC 12 764 +17% -- -- 654 EBITDA 213 +34% 259 +64% 158 EBIT 83 +98% 139 +232% 42 Ergebnis nach Steuern -13 -- 55,8 -- -32,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 16 -- 55,6 -- -21,6 Ergebnis je Aktie 0,18 -- -- -- -0,23

Für das laufende Jahr prognostiziert Fraport weiterhin für den Flughafen Frankfurt ein Passagieraufkommen von 61 bis 65 Millionen Fluggäste nach 59,4 Millionen im Vorjahr. Das Konzern-EBITDA wird bei 1,26 bis 1,36 Milliarden Euro erwartet, das Konzernergebnis bei 435 bis 530 Millionen Euro. Bis 2030 peilt der Konzern ein EBITDA von 2 Milliarden Euro an.

TAG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q23 Netto-Ist-Miete 89 +3% 87 EBITDA bereinigt 61 +4% 59 Ergebnis nach Steuern 53 +60% 33 Ergebnis nach Steuern/Dritten 52 +64% 31 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,30 +67% 0,18 FFO I 44,6 +5% 42,6 FFO I je Aktie 0,25 +4% 0,24

Am Jahresende will TAG weiterhin einen FFO I zwischen 170 und 174 Millionen Euro erreichen sowie einen FFO II zwischen 217 und 223 Millionen.

NORDEX

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 1.574 +29% 1.411 +16% 1.217 EBITDA 52 -- 16 -- -115 EBITDA-Marge 3,3 -- 1,1 -- -9,4 Konzernergebnis -13 -- -46 -- -215 Ergebnis je Aktie -0,06 -- -0,17 -- -1,01

Der Auftragseingang im Kerngeschäft verdoppelte sich annähernd, was weiter florierende Geschäfte. Den Ausblick für 2024 bekräftigte Nordex. Der Umsatz soll auf 7,0 bis 7,7 (Vorjahr: 6,5) Milliarden Euro zulegen. Angestrebt wird dabei eine EBITDA-Marge von 2,0 bis 4,0 Prozent.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Der schwache Markt für Gewerbeimmobilien macht der Bank weiter zu schaffen. Die Risikovorsorge blieb im ersten Quartal stark erhöht, der Vorsteuergewinn lag leicht über Vorjahresniveau und damit im Rahmen der Jahresprognose.

KWS

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 auch unter dem Strich mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern für fortgeführte Aktivitäten erreichte 228,5 (Vorjahr: 167,3) Millionen Euro. Der Freie Cashflow lag bei minus 89,6 (minus 66,9) Millionen Euro aufgrund saisonbedingt höherer Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gestiegener Vorräte. Die übrigen Kennziffern hatte KWS auf vorläufiger Basis bereits Ende April berichtet und bestätigte diese nun.

PROSIEBEN

Der neue Aufsichtsrat ist erstmals zusammengekommen. Dabei wurde Cai-Nicolas Ziegler zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. Ralf Nonnenmacher, bisher Stellvertreter von Andreas Wiele, war auf der Hauptversammlung auf Initiative des Großaktionärs MFE-Mediaforeurope abgesetzt worden und musste das Gremium verlassen.

MEDIGENE

passt die Finanzprognose aufgrund höherer Kosten für 2024 an und plant die Herabsetzung des Grundkapitals. Zugleich hält das immunonkologische Plattformunternehmen an seiner Umsatzprognose fest. Der Hauptversammlung soll eine ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals durch die Zusammenlegung der ausgegebenen Stückaktien im Verhältnis 2:1 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

MVV ENERGIE

Der Vorstandsvorsitzende Georg Müller will zum Jahresende 2024 gehen.

