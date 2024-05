Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der UniDevice AG (ISIN DE000A11QLU3/ WKN A11QLU):Das Vorstandsmitglied Dr. Christian Pahl gibt bekannt, dass es die Vorstandstätigkeit für die UniDevice AG mit Wirksamkeit zum 13.5.2024 niederlegt.Über die UniDevice AG:Die UniDevice AG ist mit der PPA International AG, ein internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung, in der Kommunikationstechnik tätig. In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert. ...

