QAD Inc., ein führender Anbieter von innovativen Fertigungs- und Lieferkettenlösungen für die Cloud, eröffnet die Registrierung für die neue EMEA-Kundenkonferenz QAD Transform Europe, eine kostenlose zweitägige Veranstaltung in Brüssel.

Die QAD Transform Europe findet am 24. und 25. September im Cardo Brussels Hotel statt. Kunden, Sponsoren und weitere Interessenten erleben gemeinsam mit Führungskräften aus der Fertigungs- und Lieferkettenbranche aus ganz Europa zwei Tage lang Networking, Weiterbildung und technologische Innovationen. Branchenexperten informieren über den Stand der Fertigung und der Lieferketten, über ihre Zukunft und ihre Anpassungsfähigkeit.

"QAD Transform Europe ist unsere Neuauflage regionaler Veranstaltungen, die für Kunden konzipiert und auf sie zugeschnitten sind", sagt QAD Chief Product und Marketing Officer Carter Lloyds. "Wir wissen, dass Führungskräfte in der Fertigung und in der Lieferkette weiterhin mit Unsicherheiten und Veränderungen in ihrem Unternehmen konfrontiert sind. Der einzige Weg, als Betrieb erfolgreich weiterzubestehen, ist Transformation. Wir freuen uns darauf, auf der Veranstaltung unsere Roadmap für diese Transformation vorzustellen."

Das Programm von QAD Transform Europe unterstützt Unternehmen bei dem Wandel, indem die Ursachen näher betrachtet werden, QAD-Führungskräfte die Strategie des Unternehmens von heute und morgen vorstellen und QAD-Kunden ihre Erfolgsgeschichten erzählen.

Agenda Highlights:

Einführung der Industrial Transformation Platform - QADs Roadmap zur Unterstützung von Unternehmen bei der Transformation in ein adaptives Unternehmen von QAD CEO Anton Chilton

- QADs Roadmap zur Unterstützung von Unternehmen bei der Transformation in ein adaptives Unternehmen von QAD CEO Anton Chilton Podiumsdiskussion mit Branchenführern über die Notwendigkeit der Transformation

mit Branchenführern über die Notwendigkeit der Transformation Effektives Veränderungsmanagement in Unternehmen

in Unternehmen Störungen in der Lieferkette: Ursachen betrachten, nicht nur Symptome

Ursachen betrachten, nicht nur Symptome Keynote über die Technologiestrategie von QAD und die Vorteile der Cloud mit QAD CTO Tony Winter

mit QAD CTO Tony Winter Keynote über künstliche Intelligenz mit Jeroen Baert, Informatiker, Komiker Geek

Nutzung pragmatischer KI in Lieferketten

ESG und Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichen Zielen in Einklang bringen

mit wirtschaftlichen Zielen in Einklang bringen QADs neue ERP-Flaggschiff-Version ERP O³

Produktaktualisierungen für QAD Redzone Connected Workforce, QAD GTTE, QAD SRM, QAD DSCP, QAD Process Intelligence

Die neue QAD-Roadmap für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Breakout-Sessions und QAD Sponsor Expo

An Tag eins geben QAD-Führungskräfte und Gastredner ein Update über QAD heute und die Industrial Transformation Platform, Teilnehmer können einer Podiumsdiskussion mit Branchenexperten über die Notwendigkeit der Transformation beiwohnen sowie die QAD-Roadmap und Erfolgsgeschichten von Kunden kennenlernen. Anschließend gibt es einen Networking-Empfang und ein Abendessen mit Führungskräften aus den Bereichen Fertigung und Lieferkette.

Am zweiten Tag können Teilnehmer sich in Gastvorträgen über effektives Change-Management informieren, gefolgt von einer Präsentation über den Stand der künstlichen Intelligenz. Weitere Breakout-Sessions und ein Networking-Mittagessen mit QAD sowie eine Sponsorenausstellung, auf der QAD-Lösungen in Aktion erlebt werden können, bilden den Abschluss.

Die vollständige Agenda kann hier eingesehen werden. Die neuesten Updates zu QAD Transform Europe werden in den sozialen Medien unter dem Hashtag QADTransform geteilt.

Details zur Veranstaltung

Was: QAD Transform Europe Kundenkonferenz

Wann: 24.-25. September 2024

Wo: Cardo Brussels Hotel Brüssel, Belgien

Anmeldung: Um sich für die Teilnahme an QAD Transform Europe zu registrieren, klicken Sie hier.

Über QAD Enabling Adaptive Enterprises

QAD Inc. ist ein führender Anbieter von innovativen Fertigungs- und Lieferkettenlösungen für die Cloud. Um in einer turbulenten Welt mit Lieferunterbrechungen und Nachfrageschwankungen erfolgreich zu sein, müssen Hersteller und Lieferketten schnell auf Veränderungen reagieren und nahtlos ihre Agilität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit für einen effektiven Kundenservice optimieren. QAD liefert Adaptive Applications, um diese anpassungsfähigen Unternehmen Adaptive Enterprises zu ermöglichen.

QAD wurde in Santa Barbara, USA, gegründet und hat Kunden in 84 Ländern. Tausende von Unternehmen haben QAD-Unternehmenslösungen implementiert, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE), Enterprise Quality Management System (EQMS), Connected Workforce und Process Intelligence. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie +1 805-566-6100 an. Finden Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

"QAD" ist eine eingetragene Marke von QAD. Alle anderen hier genannten Produkte oder Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Contacts:

QAD Inc.

Caleb Finch

Public Relations

+1-805-566-6100

publicrelations@qad.com

Beth Hespe

Analyst Relations

+1-609-709-3769

industryanalyst@qad.com