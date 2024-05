Der Deutschland-Tourismus boomt: Hotels, Pensionen und andere Ferienunterkünfte haben auch wegen der frühen Osterferien so viele Gäste beherbergt wie noch nie in einem ersten Quartal. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten von Januar bis März insgesamt 88,9 Mio. Übernachtungen in- und ausländischer Gäste - das waren rund 8,4% mehr als ein Jahr zuvor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...