DJ Ifo: Geschäftsklima in der chemischen Industrie verbessert sich

BERLIN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima und die Geschäftserwartungen in der chemischen Industrie in Deutschland haben sich einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge im April verbessert. Der Geschäftsklimaindex stieg auf minus 6,0 Punkte nach minus 10,1 Punkten im März. Die aktuelle Geschäftslage beurteilten die Unternehmen mit minus 16,0 Punkten etwas besser als im März (minus 18 Punkte). Außerdem hätten sich die Geschäftserwartungen deutlich aufgehellt - der Indikator stieg auf plus 4,6 Punkte im April nach minus 1,9 Punkten im März, so Ifo.

"Die Chemiebranche blickt etwas zuversichtlicher auf die kommenden Monate", sagte Branchenexpertin Anna Wolf vom Ifo-Institut. Allerdings bleibe die Nachfragesituation in der Chemie angespannt. Fast die Hälfte der Unternehmen klagt der Umfrage zufolge über zu wenige Aufträge. Im April waren es 46,6 Prozent, nach 40,6 Prozent im Januar. Jedoch erwarten die Chemieunternehmen mehr Aufträge aus dem Ausland. Erstmals seit Januar 2023 planen erste Firmen zudem mit steigenden Verkaufspreisen. Mehr Unternehmen wollen ihre Produktion in den nächsten Monaten ausweiten, so Ifo.

