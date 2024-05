Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am späten Vormittag richtet sich der Blick der Marktteilnehmer in Deutschland auf die ZEW-Umfrage des laufenden Monats, so die Analysten der Helaba.Seit Mitte 2023 sei der Saldo der Konjunkturerwartungen, das am meisten beachtete Barometer in der Umfrage, kontinuierlich gestiegen, erst zögerlich, dann teilweise aber auch kräftig. Inzwischen liege der Saldo klar im positiven Bereich. Die Indikation für den heutigen Wert sei nochmals leicht freundlich. So sei der ähnlich aufgebaute sentix-Wert zu den deutschen Konjunkturerwartungen im Mai nochmals gestiegen. Die monatlichen Veränderungen der beiden Umfragesalden würden ähnliche Muster aufweisen. ...

