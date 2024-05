Spruce Ridge Resources Ltd. plant mit seinem Tochterunternehmen, Homeland Nickel Inc. zu verschmelzen und anschließend eine Namensänderung durchzuführen. Die Verschmelzung soll zum 10. Mai stattfinden, die Namensänderung folgt am 16. Der neue Name des Unternehmens soll dann ebenfalls Homeland Nickel Inc. lauten und mit der neuen CUSIP-Nummer 43740Q107 gehandelt werden.



Die Stammaktien des Unternehmens werden ab Handelsbeginn am 16. Mai 2024 unter dem neuen Namen an der TSX Venture Exchange gehandelt. Das Handelssymbol ändert sich nicht und lautet weiterhin "SHL". Stammaktienzertifikate mit dem alten Firmennamen "Spruce Ridge Resources Ltd." bleiben für die Abwicklung des Handels mit Stammaktien gültig und werden erst zum Zeitpunkt der Übertragung durch Zertifikate mit dem neuen Namen ersetzt.



Homeland Nickel ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf kritische Metallressourcen konzentriert und Nickelprojekte in Oregon (USA) sowie Kupferprojekte in Neufundland (Kanada) besitzt. Das Unternehmen besitzt auch ein Portfolio an Bergbauaktien, einschließlich 3,56 Millionen Aktien von Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC), 10,0 Millionen Aktien von Noble Mineral Exploration Inc. (TSX-V: NOB), 15,0 Millionen Aktien von Benton Resources Inc. (TSX-V: BEX) und 2,5 Millionen Aktien von Magna Terra Minerals Inc. (TSX-V: MTT).



