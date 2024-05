Anlässlich der laufenden Übernahmeofferte für sämtliche Aktien der SHS VIVEON AG hat SMC-Research die Einschätzung zur Aktie aktualisiert. Nach den enttäuschenden Zahlen für 2023, dem schwachen Ausblick für 2024 und dem erneuten personellen und strategischen Wechsel erscheine der gebotene Preis laut SMC-Analyst Adam Jakubowski angemessen.

Laut SMC-Research habe SHS VIVEON turbulente Monate hinter sich. Angefangen mit einem überraschenden Vorstandswechsel, dem die Korrektur der zuvor veröffentlichten vorläufigen Zahlen und eine Neujustierung der Strategie, die ihrerseits mit hohen Abschreibungen auf aktivierte Produktentwicklungen einhergegangen sei, seien, bis zum Einstieg des Konkurrenten SIDE-TRADE als Mehrheitsaktionär und dessen Angebot für eine vollständige Übernahme samt Ankündigung eines Delistings, gefolgt. Die Annahmefrist für die Übernahmeofferte, in deren Rahmen 3,00 Euro pro Aktie geboten werden, laufe noch mindestens bis zum 15. Juni.

Gegenüber dem letzten Kursziel der Analysten von 7,50 Euro wirke der angebotene Preis zunächst niedrig, auch wenn er gegenüber dem Durchschnittskurs in den sechs Monaten vor Abgabe des Angebots ein Premium von rund 67 Prozent darstelle. Allerdings habe die Wertermittlung der Analysten, die sie explizit als mit einem sehr hohen Schätzrisiko behaftet eingestuft hatten, auf einigen Annahmen (z.B. strategische Kontinuität) basiert, die inzwischen als nicht erfüllt angesehen werden müssen. Auch seien die Zahlen für 2023 wie auch die Prognose für 2024 unter den Erwartungen ausgefallen. Die Analysten haben deswegen die Schätzungen reduziert und einen fairen Wert in der Nähe des Angebotspreises errechnet. Da selbst die hierzu erforderliche Geschäftsentwicklung (stetiges, moderates Wachstum und durchgehend positive Ergebnisse) angesichts der enttäuschenden Performance in den letzten Jahren nicht als ein Selbstläufer angesehen werden könne, erscheine der angebotene Preis nicht unangemessen niedrig.

Die Analysten haben ihr Kursziel deswegen auf den Angebotspreis von 3,00 Euro je Aktie gesetzt. Da der Kurs derzeit auf diesem Niveau liege, entspreche das nach ihrem Bewertungsschema dem Urteil "Hold", das sie somit unverändert lassen.

