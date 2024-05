NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Präsentationsveranstaltung mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Angesichts des Aufschwungs in China sowie der glänzenden Wachstums- und Margenaussichten in allen Geschäftsbereichen könnten die Anleger schon bald Zutrauen fassen, dass der Medizintechnikkonzern das für 2025 angepeilte Gewinnziel (EPS) erreichen könne, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die seit Jahresbeginn gerechnet im Minus notierenden Aktien attraktiv bewertet./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 18:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

