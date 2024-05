Die Deutsche Rohstoff meldete ein solides Q1 mit einem Umsatzanstieg von 30% im Vj-Vergleich, der auf einen Anstieg der BOE-Produktion um 37% trotz eines leichten Rückgangs der durchschnittlich realisierten WTI-Preise zurückzuführen ist. Das Unternehmen plant, im Gesamtjahr 15 Nettobohrungen in Betrieb zu nehmen. Die EBITDA-Margen waren im Jahresvergleich stabil. Während der operative Cash Flow in Q1 leicht unter dem Vorjahreswert lag, will die Deutsche Rohstoff ihr Investitionsbudget für das Gesamtjahr aus dem laufenden Cashflow und der vorhandenen Liquidität finanzieren. Das Unternehmen bestätigt seine Basisprognose für das GJ24. Die attraktive Aktionärsvergütung in Form der kürzlich vorgeschlagenen Dividende und des Aktienrückkaufprogramms mit einer kombinierten Rendite von 5,8% sollte als Katalysator wirken, um die Bewertungslücke zu den Wettbewerbern zu verringern. mwb researchs Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit unveränderten Kursziel von 56,70 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





