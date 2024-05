© Foto: AMC Theaters



Im Windschatten von GameStop sind am Montag etliche Meme-Aktien explodiert. Dazu gehört auch das Papier der angeschlagenen Kinokette AMC-Entertainment.Die durch einen kryptischen Post auf X ausgelöste Rallye bei GameStop, das sich am Montag in der Spitze um 110 Prozent steigern konnte, ließ auch die Kurse etlicher anderer Meme-Aktien und Papiere mit einer hohen Short-Quote in die Höhe schießen. AMC Entertainment schlägt GameStop Mit einem Plus von 78,4 Prozent konnte die Aktie des angeschlagenen Kinobetreibers AMC Entertainment am Ende des Handelstages sogar den Kursanstieg von GameStop (+74,4 Prozent) übertreffen. Doch damit war es noch nicht genug: Angetrieben von einer Reihe …