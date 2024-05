Gold und Silber - So unterschiedlich wie die einzelnen Anleger

Anzeige / Werbung

Ob man in Gold oder in Silber ist eine individuelle Entscheidung. Für beides gibt es gute Gründe.

Gold oder Silber? Das ist für viele Investoren, die in die Edelmetalle investieren wollen, früher oder später die entscheidende Frage. Ein zentraler Aspekt bei der Beantwortung der Frage ist dabei für jeden Anleger die optimale Verteilung. Sie stellt sich nicht nur beim Kauf von Barren und Münzen, sondern ebenso beim Erwerb von Silber- bzw. Goldproduzenten über die Börse.

Da sowohl Gold als auch Silber dem Investor spezifische Vorteile bieten aber auch mit Begrenzungen zu kämpfen haben, ist die Antwort alles andere als leicht zu finden, denn sie hängt sehr eng mit der persönlichen Situation und auch mit der Psyche des Anlegers zusammen.

Bei der Anlage in Münzen und Barren ist die Antwort noch vergleichsweise leicht zu finden. Gold ist ein zuverlässiger Wertspeicher. Es bietet seit Jahrhunderten einen verlässlichen Schutz gegen den Kaufkraftverlust von Währungen. Reich wird man durch den Kauf von Gold jedoch nicht, denn eine echte Knappheit an Gold hat es in der Vergangenheit noch nie über einen längeren Zeitraum gegeben. Dafür fehlte immer der reale Verbrauch.

Treibt China in Kürze den Silberpreis auf neue Rekorde?

Dieser ist beim Silber allerdings gegeben, denn Silber wird nicht wie Gold einfach nur gehortet, sondern in der Industrie verbraucht. Es kann daher prinzipiell sehr knapp werden. Diese reale Gefahr ist die Ausgangsbasis für weitere Preissteigerungen. In der Vergangenheit lebte die Welt von ihren Silberreserven. Knappheiten wurden durch die Lager ausgeglichen, sodass das Defizit am Silbermarkt noch keine allzu preistreibende Wirkung hatte.

Sie könnte sich allerdings bald einstellen, denn das Silver Institute hat seine Defizitprognose für das Jahr 2024 deutlich erhöht. Gleichzeitig ruft China seine Bürger dazu auf, anstelle von Gold nun in Silber zu investieren. Sollte die große chinesische Nachfrage nun auch auf das Silber überschwappen, könnte die Situation leicht eskalieren, denn bislang hat Silber bei den meisten Anlegern eine geringere Akzeptanz als das Gold.

Ändert sich dies durch das chinesische Beispiel in den kommenden Jahren, wird das Silber eine Rallye starten, die jene des Goldes weit in den Schatten stellen wird, weil der Silbermarkt kleiner und das Potential gewaltig ist. Silber bietet einem Anleger daher das Potential auf einen realen Wertzuwachs.

Weil es zu einem großen Teil industriell nachgefragt wird, ist sein Preis zyklischen Schwankungen unterworfen. Diese Schwankungen und die massive Unterbewertung im Vergleich zum Gold machen das Silber derzeit gerade für jene Anleger interessant, die einen langen Anlagezeitraum mitbringen und mit einer erhöhten Volatilität gut umgehen können.

Silberaktien haben ein noch größeres Potential

Silberaktien werden diese Entwicklung nicht nur nachvollziehen, sondern mit einem Hebel auf den Silberpreis begleiten. Anleger, die an der zu erwartenden Rallye mit Silberaktien partizipieren möchten, tun deshalb gut daran, schon im Vorfeld jene Produzenten zu ermitteln, die einen besonders hohen Hebel auf den Silberpreis aufweisen.

Lassen Sie sich dabei aber nicht vom Unternehmensnamen täuschen. Denn obwohl First Majestic Silver wie auch Endeavour Silver beide das Wort Silber im Firmennamen tragen, ist First Majestic Silver derzeit eher als eine Goldaktie anzusehen, da mehr als 50 Prozent der Einnahmen des Unternehmens aus dem Verkauf von Gold stammen. Die von Goldinvest.de seit Längerem beobachtete Silver Storm Mining (WKN A3EWAU) allerdings will in naher Zukunft zum Silberproduzenten werden. Interessanterweise, indem man eine alte Mine von First Majestic Silver wieder in Betrieb nimmt…

