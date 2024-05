NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Resultate seien ein starker Indikator dafür, dass der Rückversicherer sich sehr auf die Erreichung seiner Ziele konzentriere, schrieb Analyst Kamran Hossain in einem ersten Kommentar am Dienstag. Hannover Rück sei in all den Jahren, in denen er sich mit dem Konzern befasst habe, wahrscheinlich immer das vorsichtigste Branchenunternehmen gewesen, was seine Prognosen angehe, fuhr der Experte mit Blick auf bestätigten Jahresziele fort./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 07:33 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

