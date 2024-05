Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, gibt heute das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023/24 bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Erwartungsgemäß verbesserte sich die Umsatz- und Gewinnentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Die Gruppe erzielte einen Umsatz von CHF 3.626,9 Mio., ein Plus von 3,2% in Lokalwährungen. Dies ist auf eine deutliche Beschleunigung im Hörgeräte- und im Cochlea-Implantate-Geschäft im zweiten Halbjahr sowie auf die weiterhin gute Entwicklung im Audiological-Care-Geschäft zurückzuführen. Der bereinigte EBITA lag bei CHF 771,4 Mio., ein Anstieg von 4,4% in Lokalwährungen. Ungünstige Wechselkursentwicklungen belasteten das Ergebnis in Schweizer Franken deutlich. Entsprechend sank der Umsatz um 3,0% und der bereinigte EBITA um 8,2% in Schweizer Franken. ...

