In China wurden im April rund 850.000 New Energy Vehicles (NEV) verkauft, also Elektroautos und Plug-in-Hybride. Das sind 33.000 weniger Fahrzeuge als im März (-3,7 Prozent), aber 214.000 mehr als im Vorjahresmonat (+33,6 Prozent). Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten lag der Absatz von rein elektrischen Autos im April bei etwa 519.000 Einheiten und der von PHEVs (Plug-in-Hybride) bei rund 331.000 ...

