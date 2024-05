Luzern (ots) -Das SwissMediaForum verspricht ein Programm voller aktueller Themen und hochkarätiger Referentinnen und Referenten. Es findet am 23. bis 24. Mai 2024 im KKL Luzern statt.Desinformation, Künstliche Intelligenz, die Brüchigkeit medialer Geschäsmodelle und die Berichterstattung zum Gaza-Krieg: Das sind wichtige Themen des diesjährigen SwissMediaForum. Dieses steht zudem im Zeichen von 125 Jahren Verlegerverband Schweizer Medien. Dessen Präsident Andrea Masüger wird den Kongress eröffnen, gefolgt von Publizistin und Autorin Katharina Nocun ("Fake Facts"). Im Rahmen einer neuen Initiative gegen Desinformation werden auch Larissa Bieler (SRG) und Jann Jenatsch (Keystone SDA) aureten.Hochkarätige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft sprechen im KKL zu aktuellen Themen an der Schnittstelle zu den Medien. So der abtretende Nationalbankpräsident Thomas Jordan, UBS-Konzernchef Sergio Ermotti und eine hochrangige Vertreterin Israels. Mit Spannung zu erwarten sind die Ausführungen von Bundesrat Albert Rösti zur Medienpolitik. Mit der Annahme der Initiative für eine 13. AHV-Rente ist der Gewerkschaspräsident und SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard zum (politischen) Mann des Jahres geworden. Er spricht am SwissMediaForum über den Autoritätsverlust der Medien und der Eliten, auch vor dem Hintergrund kommender Volksinitiativen.Auch dieses Jahr darf die Elefantenrunde mit den Chefs der fünf grossen Medienhäuser nicht fehlen: Felix Graf (NZZ), Gilles Marchand (SRG SSR), Pietro Supino (TX Group), Marc Walder (Ringier) und Michael Wanner (CH Media) werden unter Leitung von Moderatorin Christine Maier über die Zukun der Schweizer Medien diskutieren.Vertiefungen gibt es zu spezifischen Themen wie Recherche, mit Jeannette Gusko (Geschäsführerin Correctiv Deutschland); zur Ausbildung junger Journalistinnen und Journalisten, u.a. mit Alexandra Stark (MAZ); und zu Paid-Modellen bei Podcasts, mit der polnischen Radio-Chefredaktorin Kamila Ceran.Moderiert wird das SwissMediaForum wiederum von Maria Victoria Haas.Das vollständige Programm ist unter www.swissmediaforum.ch/programm (https://swissmediaforum.ch/programm/) verfügbar. Journalistinnen undJournalisten können sich hier (https://swissmediaforum.ch/anmeldung/) (mit Vermerk "Medienakkreditierung") für das SwissMediaForum akkreditieren.Pressekontakt:Karin Verardo, Leiterin der Geschäftsstelle+41 56 221 10 10, karin.verardo@swissmediaforum.chOriginal-Content von: SwissMediaForum AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053570/100919367