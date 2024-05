Die 123fahrschule (123fs) plant die Übernahme sämtlicher Anteile an der FOERST GmbH (FOERST), einem Pionier auf dem Gebiet der Fahrsimulation, und macht damit einen weiteren großen Schritt in der Digitalisierung der Fahrerausbildung. FOERST brachte 1976 den weltweit ersten kommerziellen Fahrsimulator auf den Markt und entwickelt und produziert aufbauend auf dieser langjährigen Expertise Simulatoren für PKW, LKW sowie Busse, die national und international für die Fahrerausbildung eingesetzt werden. Der Einsatz eines Fahrsimulators ist eine sinnvolle Ergänzung zur praktischen Fahrausbildung und kann bei Bedarf ganze Ausbildungsabschnitte ersetzen. Die Qualität der Ausbildung wird verbessert, mehr Ausbildung trotz Fahrlehrermangels wird ermöglicht und die Kosten für Fahrschüler und Fahrschulen werden reduziert. Die 123fs ist wieder einmal Vorreiter und sichert sich den Zugang zu Simulatoren, die in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Umsatz- und Ergebniszahlen liegen noch nicht vor, weshalb die Analysten von mwb research die Übernahme als strategisch wichtig und nicht als größeren Umsatz- und Ergebnisbeitrag im Jahr 2024 ansehen. Bei unveränderten Schätzungen bestätigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating und ein Kursziel von EUR 6,60. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





