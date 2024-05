ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Hemal Bhundia bezog sich in einem ersten Kommentar am Dienstag darauf, dass der Volkswagen-Konzern (VW) laut Kreisen in den kommenden Wochen den gestiegenen Kurs der Traton-Aktien zu einem Anteilsverkauf nutzen könnte. Der Experte bezeichnete die Nachricht als leicht positiv für die Nutzfahrzeugholding, da sich durch die Transaktion die Zahl der frei umlaufenden Aktien erhöhen könnte./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 06:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

