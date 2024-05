© Foto: ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique - picture alliance



Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers war am Montag gefragt, nachdem JinkoSolar einen Großauftrag aus Deutschland erhalten hat.Strafzölle auf chinesische E-Fahrzeuge und Solarmodule Für die Aktie des nach eigenen Angaben größten Solarmodulherstellers der Welt, JinkoSolar, hätte der Montag ein äußerst schwieriger Handelstag werden können, denn US-Präsident Joe Biden hatte am vergangenen Wochenende entschieden, den Handelsstreit mit China zu verschärfen und zahlreiche neue Zölle zu erlassen beziehungsweise zu erhöhen. So wurden etwa die Importzölle auf E-Fahrzeuge von 27,5 Prozent auf 102,5 Prozent angehoben. Zuletzt hatte vor allem Tesla-Chef Elon Musk für einen solchen Schritt …