HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst Wolfgang Specht bezeichnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Umsatzentwicklung des IT-Dienstleisters als gesund. Allerdings müssten sich die Margen tatsächlich erholen, um eine angesichts des überdurchschnittlichen Gewinnwachstums eigentlich angebrachte Bewertungsprämie zu rechtfertigen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z23Q5

