Rheinmetall-Aktie gibt trotz glänzender Quartalszahlen nach

Werbung







Dank des anhaltenden Rüstungsbooms verzeichnet Rheinmetall im abgelaufenen Quartal weitere Umsatz- und Gewinnzuwächse. Maßgeblich treibende Kraft für diese positive Entwicklung ist das Geschäft mit den Streitkräften in Deutschland und den Partnerstaaten.



Am gestrigen Abend öffnete der in Düsseldorf ansässige Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall für Anleger und Investoren seine Bücher. In puncto Umsatz erzielte Rheinmetall einen Anstieg von 1,36 Milliarden Euro auf 1,58 Milliarden Euro, was prozentual einer Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Rheinmetalls operatives Ergebnis verzeichnet einen Zuwachs von 60 Prozent zum Vorjahresvergleich. Diese Entwicklung verspricht eine Gewinnsteigerung von 83 Millionen auf 134 Millionen Euro. Getragen wird diese Entwicklung von dem Geschäft aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen mit militärischen Kunden, was auch an den prall gefüllten Auftragsbüchern von mehr als 40 Milliarden Euro zu erkennen ist. Trotz der glänzenden Quartalszahlen gaben die Papiere auf Rheinmetall zwischenzeitlich um rund 3 Prozent nach.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC