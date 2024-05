In China produzierende Hersteller haben im April rund 850.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride abgesetzt. Das sind zwar etwas weniger als im März, aber um ein Drittel mehr verkaufte Fahrzeuge mit Stecker als vor einem Jahr. Der E-Anteil an allen abgesetzten Fahrzeugen aus China kletterte im April auf rund 36 Prozent. Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten wurden im April 33.000 weniger Elektroautos ...

