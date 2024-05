Der technotrans-Konzern ist erwartungsgemäß aufgrund des schwachen konjunkturellen Umfelds verhalten in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. In den ersten drei Monaten erzielte der Thermomanagement-Spezialist einen Konzernumsatz von 56,0 Mio. € (Vorjahr: 68,3 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) betrug 0,4 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) bei einer EBIT-Marge von 0,7 % (Vorjahr: 5,2 %). Bereits in diesem EBIT sind Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 0,7 Mio. € aus dem Effizienzprogramm ttSprint enthalten, wodurch die bereinigte EBIT-Marge 2,0 % erreichte. Die Rendite auf das eingesetzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...