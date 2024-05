EQS-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Zukunftsfinanzierungsgesetz verankert Börsenmäntel: Meilenstein für Start-ups und mittelständische Unternehmen



Der Vorstand der Instant Group AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börsen Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart) erstellte im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der Instant IPO SE anlässlich der rechtlichen Verankerung der Börsenmäntel durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz ein 360-Grad-Whitepaper.



Die Bundesregierung hat Börsenmäntel offiziell im Zukunftsfinanzierungsgesetz verankert. Diese Gesetzgebung markiert einen Meilenstein für Unternehmen, definiert einen rechtlichen Rahmen und erleichtert insbesondere den Zugang von Start-ups und mittelständischen Unternehmen zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten.



Ein Börsenmantel ist eine börsennotierte Gesellschaft, die keine operativen Geschäfte mehr betreibt und deren Hauptzweck darin besteht, eine Plattform für Unternehmen bereitzustellen, die an die Börse streben und sich den Weg an die Börse im Vergleich zu einem traditionellen Börsengang wesentlich erleichtern möchten.



Ein Börsenmantel stellt insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen (KMUs) eine äußerst vorteilhafte Möglichkeit zur Finanzierung des bestehenden Geschäfts oder des zukünftigen Wachstum dar.



Durch den Gang an die Börse über einen bestehenden Börsenmantel müssen Unternehmen weitaus weniger Zeit und Kosten aufwenden. Dies ermöglicht es ihnen, schneller Kapital aufzubringen und ihre Finanzierungs- und Wachstumspläne zu verwirklichen.



Börsenmäntel bieten Unternehmen die Möglichkeit, von der sofort gesteigerten Wahrnehmung zu profitieren, die mit einer Börsennotierung einhergeht. Dies trägt dazu bei, das Vertrauen von Kunden, Lieferanten, potenziellen Investoren und Finanzierungsgebern zu stärken und das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben.



Das Zukunftsfinanzierungsgesetz ebnet somit den Weg für eine effizientere und zugänglichere Finanzierung für KMUs und stärkt die Position Deutschlands als attraktiven Standort für innovative Unternehmen und Investoren.



Über die brandneue Internetseite der Instant IPO SE unter www.instant-ipo.de können sich interessierte Unternehmer zu Börsenmanteltransaktionen umfassend informieren, per Email kostenloses Informationsmaterial wie das Börsenmantel-White Paper und die Börsenmantel-Präsentation anfordern sowie ein kostenfreies Info-Gespräch mit den Instant-Börsenprofis buchen.



Über die INSTANT GROUP:

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert im Verbund mit der Equity.Link eG für aufstrebende Unternehmen mit ihrem Kooperationsunternehmen INSTANT IPO SE als Kapitalmarktpartner direkte, zeitsparende Börseneinführungen.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Tel.: 069/34866945



E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart



