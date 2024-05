Goldpreis: Anleger fiebern US-Inflationsdaten entgegen - Jerome Powell im Blick

Einen Tag vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten halten sich Anleger am Goldmarkt zunächst bedeckt. Zu groß ist offensichtlich die Unsicherheit über die Entwicklung des Preisdrucks in der größten Volkswirtschaft der Welt und die damit verbundene Reaktion der US-Notenbank Federal Reserve in puncto Geldpolitik.

Für wichtige Impulse dürften am heutigen Dienstag die US-Erzeugerpreise sowie eine Rede durch Jerome Powell sorgen.

Laut IG-Indikation kostet eine Feinunze (Kassa) am Morgen rund 2.338 Dollar und damit auf Tagessicht knapp 0,01 Prozent mehr. US-Erzeugerpreisinflation könnten wichtige Impulse geben - Fed-Vertreter beschäftigen Anleger Um 14:30 Uhr hoffen Investoren auf positive Impulse durch neue Daten zur Erzeugerpreisinflation. Erwartet wird ein Plus für den Monat April in Höhe von 0,3 Prozent gegenüber dem März (zuvor: 0,2 Prozent). Besagte Werte fungieren nicht zuletzt auch als wichtige Indikation im Hinblick auf die zukünftige Inflationsentwicklung, welche somit folgerichtig eine hohe Bedeutung haben.

Ebenfalls dürfte eine geplante Rede durch Fed-Chef Jerome Powell auf Interesse stoßen (16:00 Uhr). Aktuelle Webinare: Trend- und Volatilitätsstrategien - Mittwoch, 15. Mai, 18:30 Uhr Marktchancen nutzen: Optionsscheine effektiv einsetzen - Donnerstag, 30. Mai, 18:00 Uhr Jetzt kostenlos anmelden!

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.