Fraport hat im ersten Quartal 2024 mit einem Umsatz von EUR 890 Mio. die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 % und übertraf den Konsens um 4,6 %. Angeführt wurde diese positive Überraschung vom Segment Aviation, das dank höherer Luftverkehrsgebühren und einer Erholung des Verkehrsaufkommens im Jahresvergleich um 21 % zulegte. Auch das Segment International Activities & Services glänzte, insbesondere dank starker Ergebnisse in Griechenland und Lima sowie neuer Konzessionen in den USA. Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 34 % und übertraf den Konsens um 13 %, wobei sowohl das Segment Aviation als auch das Segment International einen wesentlichen Beitrag leisteten. Das Unternehmen bestätigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24, in dem es ein anhaltendes Passagier- und EBITDA-Wachstum prognostiziert, und behielt seine Null-Dividenden-Prognose im Einklang mit seinen Steuerprognosen bei. Aufgrund dieser robusten Ergebnisse und der anhaltenden Erholung des Verkehrsaufkommens bekräftigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 67,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fraport%20AG





Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken