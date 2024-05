HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst George McWhirter bezeichnete die Quartalsbilanz des Rüstungskonzerns als durchwachsen. Während der Auftragseingang überzeuge, lägen die Resultate unter der Markterwartung, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verzögerte Auslieferungen dürften allerdings nachgeholt werden. Das erste Quartal sei ohnehin saisonal das schwächste bei Rheinmetall. Im laufenden Quartal deute sich aber eine Beschleunigung des Wachstums an, schrieb McWhirter./niw/ajx/men



