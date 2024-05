Ein rund dreistündiger Ausfall der Kryptobörse Coinbase hat am heutigen Dienstag für Unsicherheit unter den Marktteilnehmern gesorgt. Zwar sind die Bestände der Kunden nach Unternehmensangaben zu keiner Zeit in Gefahr gewesen und die Plattform wieder funktionstüchtig, die Aktie ist aber dennoch unter Druck.Bei X (ehemals Twitter) informierte Coinbase die Nutzer am Dienstagmorgen über einen "systemweiten Ausfall". Man untersuche den Vorfall und arbeite an einer Lösung, hieß es dort seitens des Unternehmens. ...

