NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei trotz relativ niedriger Vorjahrs-Vergleichswerte erwartungsgemäß schwach ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Martin Comtesse am Dienstag in einer ersten Reaktion. Ähnlich wie der heimische Konkurrent Bechtle habe Cancom über eine lustlose Investitionsbereitschaft seiner Kunden berichtet. Die Profitabilität habe vor allem unter dem schwachen deutschen Geschäft gelitten. Ein Highlight sei hingegen der hohe Barmittelzufluss./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 02:47 / ET

DE0005419105