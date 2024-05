Regensburg (ots) -Zu wenige Aufträge? Mit dem ARTIS System der ARTIS GmbH unvorstellbar. Geschäftsführer Adis Halkic hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe wieder zukunftsfähig zu gestalten. Was es mit seinem renommierten ARTIS System auf sich hat und wie es dabei hilft, Kunden am laufenden Band zu gewinnen, erklärt der Experte hier.Die sinkende Bauaktivität in Deutschland hat fatale Auswirkungen auf die Handwerksbranche: Eine regelrechte Furcht vor dem Auftragsmangel regiert den Markt, sodass viele Betriebe bereits vorsorglich ihre Preise senken und gleichzeitig jeden Auftrag annehmen, der ihnen angeboten wird. Dass einige von ihnen überhaupt nicht rentabel sind, spielt dabei keine Rolle - ein Problem, das sich früher oder später in der Buchhaltung bemerkbar macht und zu Preiskämpfen unter den Betrieben führt. Einige Betriebe konkurrieren täglich um Ausschreibungen mit anderen Betrieben - oder nehmen Aufträge an, die für sie sogar komplett gewerksfremd sind. "Die Lösung, um sich gegen die Folgen dieser Branchenkrise zu wappnen, liegt in der Sichtbarkeit", erklärt Adis Halkic, Geschäftsführer der ARTIS GmbH. "Handwerksbetriebe leiden enorm unter rückgängigen Auftragszahlen, da sie von regionalen Kunden nur schwer gefunden werden können. Wer sich zu sehr auf Empfehlungen und Stammkunden verlässt, baut seinen Unternehmenserfolg auf Sand auf, der jederzeit einbrechen kann.""Mehr Sichtbarkeit erlangen Handwerksbetriebe heutzutage nur auf eine Weise - und zwar durch digitale Marketingmaßnahmen in einem ganzheitlichen System", verrät der Unternehmer. Mit der ARTIS GmbH hat Adis Halkic eine Anlaufstelle für Handwerksbetriebe geschaffen, die Neukundenanfragen nicht länger dem Zufall überlassen wollen. Ihnen stellt er die nötigen Mittel zur Verfügung, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und endlich wieder das Betriebswachstum ankurbeln zu können. "Dazu braucht es nicht nur eine Strategie, sondern ein System, um auch wirklich von einem dauerhaften Strom an Neukundenanfragen profitieren zu können", erklärt Adis Halkic. "Wir erstellen für unsere Kunden ein solches System, das möglichst effizient und zeitsparend die Auftragsflaute beendet." Wie das funktioniert und was neben einer optimierten Homepage und bezahlten Werbeanzeigen außerdem für Handwerksbetriebe zum Erfolg führt, erklärt der Experte im Folgenden.Innovativ zurück in die VollauslastungDas sogenannte ARTIS System funktioniert für jeden Handwerksbetrieb - egal, aus welchem Bereich. "Wir passen das System für jeden Kunden an und sorgen dafür, dass jeder Betrieb optimal von den Vorteilen dieses Konzepts profitiert", erklärt Adis Halkic. An erster Stelle steht dabei immer die Online-Präsenz - denn aus eigener Erfahrung weiß der Experte, dass nur die wenigsten Handwerksbetriebe das Potenzial ihrer Homepage vollends ausschöpfen. "Sie beschränken sich auf großteils unnützen, informativen Inhalt und vergessen dabei, dass eine Website hauptsächlich die Kunden vom eigenen Angebot überzeugen soll", so Adis Halkic. Zusammen mit seinen Kunden entwickelt er also ein maßgeschneidertes Website-Konzept, dass die Kunden von der ersten Sekunde an überzeugt. "Unser erfahrenes Team kümmert sich um sämtliche Online-Präsenz-Angelegenheiten wie die Website-Optimierung, Werbung, Imagevideos, Texte und Social-Media-Profile. Unser Ziel im ersten Schritt ist es, die ideale Online-Präsentation für das Unternehmen zu erreichen", versichert er. "So erhalten Handwerker letztendlich auch nur noch Anfragen, die zu ihrem Betrieb und Leistungsspektrum passen."Im zweiten Schritt der ARTIS Methode geht es um das Erreichen maximaler Sichtbarkeit: Dazu erstellt das Expertenteam professionelle Werbeanzeigen, die regional geschaltet werden. "Durch eine drastisch erhöhte Sichtbarkeit erreicht man nicht nur Neukunden, sondern bleibt auch seinen Bestandskunden im Gedächtnis", erklärt Adis Halkic. "Doch vor allem für potenzielle Interessenten ist die Website am Ende der Ort, an dem sie sich über den Betrieb informieren sollen und wollen, nachdem sie über Werbeanzeigen auf das Unternehmen aufmerksam wurden. Wenn beides stimmt, sind Neukunden schnell gewonnen - ein langfristiges System, das durch die Stärkung der regionalen Sichtbarkeit über die Zeit hinweg immer effektiver wird."Weshalb Adis Halkic die Handwerksbranche verstehtDas ARTIS System funktioniert - das zeigen zahlreiche erfolgreiche Kundenergebnisse. "Wir haben beispielsweise erst kürzlich mit einem Handwerker aus Regensburg zusammengearbeitet, der durch unsere Strategie einen durchschnittlichen monatlichen Umsatzanstieg von 112.000 Euro verzeichnen konnte", berichtet Adis Halkic. "Seine Auftragslage hat sich rapide verbessert, sodass er mittlerweile als erster Ansprechpartner in der Region gilt und nicht länger mit anderen Betrieben um Aufträge konkurrieren muss. Seine 22 Mitarbeiter kann er nun problemlos auslasten."Den Erfolg der ARTIS GmbH verdankt Adis Halkic seiner umfangreichen Erfahrung in der Baubranche: Begonnen hat alles im Sanierungsunternehmen der Familie, in dem der spätere Geschäftsführer erste Erfahrungen im Bereich Vertrieb und Bauleitung sammeln konnte. Mit der Gründung der OLYMP Group schuf er das Mutterunternehmen der ARTIS GmbH, das sich auf Generalunternehmertum, Bauträgerei und Sanierungen spezialisiert hat. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit erlangte er die DEKRA-Zertifizierung als Sachverständiger für Immobilienbewertung (D1). Über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren hinweg hat er kontinuierlich Online-Marketing-Maßnahmen für seine eigenen Unternehmen und Projekte entwickelt und umgesetzt - ein Bereich, in dem er besonders in der Handwerksbranche großen Verbesserungsbedarf sieht. "Handwerksbetriebe sind essenziell für unser aller Leben - sie verdienen es, gesehen und für ihre Arbeit anerkannt zu werden", erklärt der Unternehmer. "Mit unserem eigens entwickelten System tragen wir unseren Teil dazu bei, dass sie ihr Unternehmen zukunftssicher und mit Stolz präsentieren und mit planbaren Kundenanfragen rechnen können."Sie sind es leid, sich mit ihrem Handwerksbetrieb im Leerlauf zu befinden und wollen endlich wieder Vollauslastung erreichen? 