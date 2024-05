© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Alibaba hat in seinem vierten Geschäftsquartal, das im März endete, einen Umsatzanstieg verbucht. Der Nettogewinn des chinesischen E-Commerce-Riesen ist dagegen drastisch gesunken.Die Alibaba Group hat am Dienstag ihren Gewinnbericht bekanntgegeben. Der Umsatz des Unternehmens stieg im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 um sieben Prozent auf 30,73 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzwachstum signalisiere eine Rückkehr zum Wachstum, wie CFO Toby Xu betonte. Auf der anderen Seite brach der Nettogewinn des Unternehmens im Vergleich zum gleichen Quartal 2023 um 96 Prozent auf 127 Millionen US-Dollar ein, was in erster Linie auf einen Nettoverlust aus Investitionen in börsennotierte …