Nasdaq Copenhagen A/S: Sparinvest SICAV - Admission to trading

The UCITS-shares below will be admitted to trading on Nasdaq Copenhagen from and including 15 May 2024. ISIN LU2703611371 --------------------------------------------------- Name Sparinvest SICAV Global Value DKK R --------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS --------------------------------------------------- Order Book ID 336050 --------------------------------------------------- Short name SSIGVDKKR --------------------------------------------------- Currency DKK --------------------------------------------------- Trade Currency DKK --------------------------------------------------- ISIN LU2703611538 --------------------------------------------------------------------- Name Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG DKK R --------------------------------------------------------------------- Abb. name Sparinvest SICAV Sust CorpBonds IG DKK R --------------------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS --------------------------------------------------------------------- Order Book ID 336051 --------------------------------------------------------------------- Short name SSISCBIGDKKR --------------------------------------------------------------------- Currency DKK --------------------------------------------------------------------- Trade Currency DKK --------------------------------------------------------------------- ISIN LU2703611454 --------------------------------------------------------------- Name Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds DKK R --------------------------------------------------------------- Abb. name Sparinvest SICAV Global Conv Bonds DKK R --------------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS --------------------------------------------------------------- Order Book ID 335400 --------------------------------------------------------------- Short name SSIGCBDKKR --------------------------------------------------------------- Currency DKK --------------------------------------------------------------- Trade Currency DKK --------------------------------------------------------------- ISIN LU1599093520 -------------------------------------------------------------------- Name Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR R -------------------------------------------------------------------- Abb. name Sparinvest SICAV GlobShortDated HY EUR R -------------------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS -------------------------------------------------------------------- Order Book ID 336049 -------------------------------------------------------------------- Short name SSIGSDHYEURR -------------------------------------------------------------------- Currency EUR -------------------------------------------------------------------- Trade Currency EUR -------------------------------------------------------------------- ISIN LU2703611298 -------------------------------------------------------------------- Name Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield DKK R -------------------------------------------------------------------- Abb. name Sparinvest SICAV GlobShortDated HY DKK R -------------------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS -------------------------------------------------------------------- Order Book ID 335401 -------------------------------------------------------------------- Short name SSIGSDHYDKKR -------------------------------------------------------------------- Currency DKK -------------------------------------------------------------------- Trade Currency DKK -------------------------------------------------------------------- For further information, please contact Surveillance, tel. +45 33 93 33 66