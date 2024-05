© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Rourke



Die größte Heimwerkerkette der USA hat am Dienstagmittag ihre Quartalszahlen präsentiert. Der Ergebnisbericht fällt gemischt aus.Mit den Geschäftsberichten von Home Depot und Walmart erwarten Anleger in dieser Woche gleich zwei wichtige Stimmungstests für die Lage der US-Verbraucherinnen und -Verbraucher. Aufgrund der Tatsache, dass die US-amerikanische Wirtschaft zu 70 Prozent vom privaten Konsum abhängt, beobachten einige Experten den jüngsten Rückgang der Verbraucherstimmung mit Sorge - diese könnten durch gute Zahlen der beiden reichweitenstarken Händler zerstreut werden. Umsatz- und Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr Zumindest Dow-Jones-Schwergewicht Home Depot ist das mit seinen am …