FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GENSIGHT BIOLOG. EO -,025 G49N FR0013183985
AB/FROM ONWARDS 14.05.2024 13:32 CET
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GENSIGHT BIOLOG. EO -,025 G49N FR0013183985
AB/FROM ONWARDS 14.05.2024 13:32 CET