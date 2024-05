NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Telefonkonferenz zu Amyloidosis-Produkten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Das erhebliche kommerzielle Potenzial solcher Mittel könne er nun besser einschätzen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die entsprechende Produkt-Pipeline von Astrazeneca werde von den Anlegern deutlich unterschätzt./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 18:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

