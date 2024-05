Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (WKN: 801900) zieht am Dienstag nach exzellenten Nachrichten kräftig an. Kann sich das Unternehmen damit endgültig aus dem Tal der Tränen befreien? Und winkt jetzt womöglich eine Erholungsrallye mit noch viel mehr Potenzial? Zahlen überzeugen Seit den starken Zinserhöhungen in Europa und den USA befindet sich die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank im Abwärtstrend. Verschlimmert wurde diese Situation noch, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...