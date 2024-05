München (ots) -mit diesen Themen und Gästen:Die Gäste:Lars Klingbeil, SPD (Parteivorsitzender)Ilse Aigner, CSU (Landtagspräsidentin Bayern)Jürgen Trittin, B'90/Grüne(ehem. Bundesumweltminister)Petra Gerster (Moderatorin und Autorin)Gabor Steingart (The Pioneer)Anja Maier (Focus)Streit um Sozialleistungen und Angriffe auf die DemokratieEs diskutieren der Parteivorsitzende der SPD Lars Klingbeil und die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU.Politische Bilanz und Zukunft der GrünenIm Gespräch der ehemalige Bundesumweltminister und langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jürgen Trittin.Es kommentieren: Die langjährige Moderatorin der ZDF-heute-NachrichtenPetra Gerster, der Herausgeber des Pioneer Briefing Gabor Steingart und die Chefreporterin Politik beim FocusAnja Maier."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5779082