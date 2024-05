Mehr als 30 P&G-Marken lancieren von den Olympischen und Paralympischen Spielen inspirierte Kampagnen, darunter Pampers®, Ariel®, Fairy®, Venus®, Gillette®, Always®, Head Shoulders®, Oral-B® und ZzzQuil®

P&G-Marken stellen ihre Produkte und Dienstleistungen für mehr als 22.000 Olympische und Paralympische Athlet:innen und deren Mitarbeiter:innen im Athletendorf zur Verfügung, einschließlich des Village Nursery mit Pampers®, des Beauty Grooming Salons mit Pantene®, Head Shoulders®, Mielle®, Gillette® und Braun®, der Dental Clinic mit Oral-B® und der von Ariel® bereitgestellten Wäschereien

P&G-Marken arbeiten mit über 100 Olympischen und Paralympischen Athlet:innen zusammen und aktivieren In-Store- und Online-Einzelhandelsprogramme mit über 150 Händlern aus der ganzen Welt

Procter Gamble (NYSE: PG), weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, gab heute Pläne bekannt, leistungsstarke Haushalts- und Körperpflegemarken während der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 prominent zu präsentieren. Dazu gehören von den Olympischen Spielen inspirierte Marketing- und In-Store-Kampagnen, von der Marke gesponserte Partnerschaften mit Athlet:innen sowie kostenlose Produkte und Dienstleistungen für die Athlet:innen im Athletendorf in Paris 2024.

The Village Nursery with Pampers (Photo: Business Wire)

Vor und während Paris 2024 werden mehr als 30 P&G-Marken Milliarden von Verbraucher:innen in Ländern auf der ganzen Welt erreichen, um die Superiorität ihrer Produktleistung zu demonstrieren. Inspiriert von den Höchstleistungen der besten Athlet:innen der Welt lancieren die Haushalts- und Körperpflegemarken von P&G Marketingkampagnen mit ihren stärksten Alltagsprodukten:

Pampers unterstützt kleine Champions in Bewegung mit der Pampers® NEW Baby-Dry Hose, die eine hervorragende Passform und Schutz gegen Auslaufen bietet.

unterstützt kleine Champions in Bewegung mit der Pampers® NEW Baby-Dry Hose, die eine hervorragende Passform und Schutz gegen Auslaufen bietet. Die Kampagne "Champion of Stain and Odor Removal" von Ariel pflegt die Kleidung auf und neben dem Spielfeld, selbst bei den härtesten Reinigungsbedingungen wie kalten und kurzen Waschmaschinengängen.

pflegt die Kleidung auf und neben dem Spielfeld, selbst bei den härtesten Reinigungsbedingungen wie kalten und kurzen Waschmaschinengängen. Die Fairy -Kampagne "Tough Stain Cleaning Champion" mit dem Maskottchen Mr. Fairy demonstriert die besondere Produktleistung in Geschirrspülmaschinen, selbst bei kurzen Spülgängen.

-Kampagne "Tough Stain Cleaning Champion" mit dem Maskottchen Mr. Fairy demonstriert die besondere Produktleistung in Geschirrspülmaschinen, selbst bei kurzen Spülgängen. Gillette Venus positioniert Venus in der Kampagne "The Power of Smooth" als den Rasierer, dem Athlet:innen vertrauen, um eine glatte Haut zu bekommen besonders im letzten Schritt ihrer Wettkampfroutine.

positioniert Venus in der Kampagne "The Power of Smooth" als den Rasierer, dem Athlet:innen vertrauen, um eine glatte Haut zu bekommen besonders im letzten Schritt ihrer Wettkampfroutine. Gillette , eine Marke mit einer starken Sporttradition, erfüllt ihr langjähriges Versprechen "Für Das Beste im Mann" durch einen goldenen Rasierer für Paris 2024 und eine Kampagne mit der leistungsstärksten GilletteLabs Produktlinie.

, eine Marke mit einer starken Sporttradition, erfüllt ihr langjähriges Versprechen "Für Das Beste im Mann" durch einen goldenen Rasierer für Paris 2024 und eine Kampagne mit der leistungsstärksten GilletteLabs Produktlinie. Always ist das offizielle Periodenprodukt von Paris 2024. Die Kampagne "It's a New Period" zielt darauf ab, Periodenangst in der Welt des Sports durch die Kraft von Produkten mit hervorragendem Schutz zu bekämpfen und so langfristig zu beseitigen.

ist das offizielle Periodenprodukt von Paris 2024. Die Kampagne "It's a New Period" zielt darauf ab, Periodenangst in der Welt des Sports durch die Kraft von Produkten mit hervorragendem Schutz zu bekämpfen und so langfristig zu beseitigen. Head Shoulders "Goldmedal against Dandruff" zeigt mit der "I Don't"-Kampagne, wie die Marke Schuppen vorbeugt wobei ebenfalls das Thema der Olympischen Spiele aufgegriffen wird.

"Goldmedal against Dandruff" zeigt mit der "I Don't"-Kampagne, wie die Marke Schuppen vorbeugt wobei ebenfalls das Thema der Olympischen Spiele aufgegriffen wird. Die Oral-B- Kampagne "Brush like a Champion" nutzt die Rolle der Marke als offizielles Mundpflegeprodukt von Paris 2024, um die Verwendung von Oral-B für saubere und starke Zähne zu fördern.

Kampagne "Brush like a Champion" nutzt die Rolle der Marke als offizielles Mundpflegeprodukt von Paris 2024, um die Verwendung von Oral-B für saubere und starke Zähne zu fördern. Die Kampagne "Sleep like an Everyday Champion" von ZzzQuil wirbt für einen besseren Schlaf als Schlüssel zu Höchstleistungen.

"Jeden Tag versorgen die Marken von P&G die Verbraucher:innen mit leistungsstarken Produkten, auf die sie vertrauen, um ihren täglichen Bedarf an Haushalts- und Körperpflegeprodukten für sich und ihre Familien zu decken", sagte Marc Pritchard, Chief Brand Officer von P&G. "Das hat uns dazu inspiriert, hervorzuheben, wie diese leistungsstarken Produkte Athlet:innen, Familien und Fans dienen, damit sie sich darauf konzentrieren können, ihr persönlich Bestes zu erreichen, sei es auf der olympischen oder paralympischen Bühne oder in den alltäglichen Momenten des Lebens, die wichtig sind."

Diese und weitere Marketingkampagnen der Marke P&G werden durch Einzelhandelsaktivitäten in den Geschäften und online bei mehr als 150 Einzelhändlern in mehr als 40 Ländern weltweit unterstützt. In den letzten Jahren haben P&G und der Einzelhandel gemeinsam daran gearbeitet, die Olympischen und Paralympischen Spiele zu einer hochrelevanten Plattform für die Einbindung der Verbraucher:innen zu machen, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern. Für Paris 2024 sind die Spiele in der Gastgeberregion besonders relevant. P&G-Marken werden in Einzelhandelsgeschäften in ganz Europa im Rahmen der Kampagne "Everyday Champions" aktiv und bieten Produkte an, die jeden Tag ihr Bestes geben, um die Haushalts- und Körperpflegebedürfnisse von Athlet:innen, Familien und Fans zu erfüllen genau wie Olympionik:innen und Paralympionik:innen ihr Bestes für ihren Sport geben.

Während der Spiele werden die Marken von P&G den Athlet:innen mehr ergänzende Dienstleistungen und Produkte als je zuvor zur Verfügung stellen. Damit sollen sie sich ganz darauf konzentrieren können, ihr Bestes zu geben, wenn sie die größte Bühne der Welt betreten. P&G-Marken werden die täglichen Anforderungen von mehr als 22.000 Athlet:innen und Mitarbeiter:innen im Athletendorf erfüllen, indem sie zugängliche und integrative Produkte und Dienstleistungen anbieten:

Die Village Nursery mit Pampers® : Zum ersten Mal bei den Olympischen und Paralympischen Spielen schafft Pampers® eine komfortable und bequeme Umgebung für die Sportlereltern, um mit ihren Babys und Kleinkindern wertvolle Momente im Athletendorf während Paris 2024 zu genießen. Das Kinderzimmer wird einen Raum für Spiel und Familienzusammenhalt bieten und sich mit Pampers Windeln und Feuchttüchern höchster Qualität um alle Babys und ihre Bedürfnisse kümmern.

: Zum ersten Mal bei den Olympischen und Paralympischen Spielen schafft Pampers® eine komfortable und bequeme Umgebung für die Sportlereltern, um mit ihren Babys und Kleinkindern wertvolle Momente im Athletendorf während Paris 2024 zu genießen. Das Kinderzimmer wird einen Raum für Spiel und Familienzusammenhalt bieten und sich mit Pampers Windeln und Feuchttüchern höchster Qualität um alle Babys und ihre Bedürfnisse kümmern. Der Beauty Grooming Salon von Pantene®, Head Shoulders®, Mielle®, Gillette® und Braun® wird kostenlose Schönheits- und Pflegebehandlungen für alle Athlet:innen anbieten. Indem sie optimal aussehen, sollen sie sich wohlfühlen und besser darauf konzentrieren können, ihr Bestes zu geben.

und wird kostenlose Schönheits- und Pflegebehandlungen für alle Athlet:innen anbieten. Indem sie optimal aussehen, sollen sie sich wohlfühlen und besser darauf konzentrieren können, ihr Bestes zu geben. Wäscherei von Ariel®: Die Athlet:innen werden eine hervorragende Reinigungsleistung erleben, wenn sie ihre Kleidung und Uniformen in die Wäscherei bringen, wo sie mit kaltem Wasser gewaschen werden können, und zwar von Ariel, dem offiziellen Wäschereiprodukt von Paris 2024.

Die Athlet:innen werden eine hervorragende Reinigungsleistung erleben, wenn sie ihre Kleidung und Uniformen in die Wäscherei bringen, wo sie mit kaltem Wasser gewaschen werden können, und zwar von Ariel, dem offiziellen Wäschereiprodukt von Paris 2024. Die Dental Clinic mit Oral-B® gibt Sportler:innen das Vertrauen in ein gesundes Lächeln und bietet ihnen Zugang zu allgemeiner und Notfall-Zahnpflege mit leistungsstarken Oral-B® Zahnbürsten, Zahnpasten und Mundpflegeaufklärung.

gibt Sportler:innen das Vertrauen in ein gesundes Lächeln und bietet ihnen Zugang zu allgemeiner und Notfall-Zahnpflege mit leistungsstarken Oral-B® Zahnbürsten, Zahnpasten und Mundpflegeaufklärung. Schutz vor der Periode: Always und Tampax® werden in den Toiletten des Athletendorfes Produkte zum Schutz vor der Periode bereitstellen.

werden in den Toiletten des Athletendorfes Produkte zum Schutz vor der Periode bereitstellen. P&G Everyday Champions Willkommenspaket: Jede:r Athlet:in erhält eine wiederverwendbare Tasche zum Thema Paris, die mit P&G-Markenprodukten wie Oral-B, Head Shoulders, Aussie, Safeguard und Febreze ausgestattet ist, um die Gesundheits- und Hygienebedürfnisse während Paris 2024 zu unterstützen.

"Es ist unglaublich zu sehen, dass die Marken von P&G erkennen, was für die Athlet:innen am wichtigsten ist und sich während der Olympischen und Paralympischen Spiele auf sinnvolle Weise für sie einsetzen", sagte Dame Laura Kenny, sechsfache Olympiamedaillengewinnerin. "Für Athlet:innen, die auch mit ihrer Rolle als Eltern jonglieren, wird die Verbindung mit ihren Babys in einem zugänglichen Raum wie der Village Nursery mit Pampers eine erstaunliche Ressource sein, die den olympischen und paralympischen Athlet:innen während der Spiele wertvolle Unterstützung bietet."

P&G und die P&G-Marken arbeiten außerdem mit mehr als 100 Spitzensportler:innen der Welt zusammen und unterstützen ihre Bemühungen auf und neben dem Spielfeld auf vielfältige Weise, durch finanzielle Mittel und sogar durch Zuschüsse für ihre bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen im Rahmen des Programms "Athletes for Good". Die Liste der von P&G unterstützten Athlet:innen umfasst 17 Länder und 37 Sportarten:

Die zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin Clarisse Agbegnenou , Judo, Frankreich, arbeitet mit Pampers, Ariel und Oral-B zusammen;

, Judo, Frankreich, arbeitet mit Pampers, Ariel und Oral-B zusammen; der olympische Goldmedaillengewinner Niek Kimmann , BMX, Niederlande, ist Partner von Gillette;

, BMX, Niederlande, ist Partner von Gillette; Die dreifache paralympische Goldmedaillengewinnerin Marie-Amélie Le Fur , Para-Leichtathletik, Frankreich, ist Partnerin von Always;

, Para-Leichtathletik, Frankreich, ist Partnerin von Always; Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Alexis Hanquinquant , Para-Triathlon, Frankreich, verfolgt eine Partnerschaft mit Braun, Gillette, Head Shoulders und Oral-B;

, Para-Triathlon, Frankreich, verfolgt eine Partnerschaft mit Braun, Gillette, Head Shoulders und Oral-B; Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Anastasia Pagonis , Para-Schwimmen, USA, ist Partnerin von Venus;

, Para-Schwimmen, USA, ist Partnerin von Venus; die zweifache Olympiamedaillengewinnerin Lydia Jacoby , Schwimmen, USA, steht ebenfalls in einer Partnerschaft mit Venus;

, Schwimmen, USA, steht ebenfalls in einer Partnerschaft mit Venus; die olympische Goldmedaillengewinnerin Wang Shun, Schwimmen, China, ist Partnerin von Safeguard.

Für P&G DACH werden die folgenden drei Athlt:innen auf dem "Weg nach Paris 2024" unterstützt:

Olympia-Goldmedaillengewinnerin Malaika Mihambo , Weitspringerin, Deutschland, in Partnerschaft mit Gillette Venus und Vigantolvit;

, Weitspringerin, Deutschland, in Partnerschaft mit Gillette Venus und Vigantolvit; Simon Ehammer , Zehnkämpfer, Schweiz, in Zusammenarbeit mit unter anderem Ariel und Oral-B;

, Zehnkämpfer, Schweiz, in Zusammenarbeit mit unter anderem Ariel und Oral-B; Victoria Hudson, Speerwurf, Österreich, in Zusammenarbeit mit unter anderem Ariel und Always.

Auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen Paris 2024 haben sich die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Procter Gamble im Rahmen der Kampagne "Höchstleistung. Jeden Tag" zusammengetan, um zu zeigen, wie man jeden Tag das Beste aus sich herausholen kann. Während Malaika Mihambo um Medaillen kämpft, arbeitet P&G jeden Tag daran, seine Produkte für seine Kund:innen zu verbessern, mit dem Ziel, Komfort, Wohlbefinden, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu erreichen. Während der Olympischen Spiele werden uns Malaika Mihambo und P&G über ihre Kanäle auf ihre persönliche "Road to Paris 2024" mitnehmen. Der Schwerpunkt der Kampagne "Höchstleistung. Jeden Tag" stehen Gillette Venus und Vigantolvit, zwei Marken, auf die sich Malaika Mihambo während ihres Trainings für Paris 2024 verlässt, um sich in Bestform zu fühlen.

Über das Programm von P&G für die Olympischen und Paralympischen Spiele

P&G ist seit 2010 ein weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Im Juli 2020 kündigte P&G die Verlängerung seiner weltweiten Partnerschaft mit den Olympischen Spielen bis zu den LA28 Spielen an, einschließlich der globalen Rechte mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) und den Paralympischen Spielen. Seitdem P&G weltweiter Partner der Olympischen Spiele ist, haben das Unternehmen und seine Marken wie Always®, Tide®, Ariel®, Gillette® und Head Shoulders® mit mehr als 500 Athlet:innen zusammengearbeitet, um ihr tägliches Engagement, ihr Bestes zu geben, ins rechte Licht zu rücken genauso wie die Marken von P&G sich verpflichten, den Menschen, die sich in ihrem Alltag auf die Marken verlassen, hervorragende Leistungen zu bieten.

Über Procter Gamble

P&G bedient Verbraucher:innen auf der ganzen Welt mit einem der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen, hochwertigen und führenden Marken, darunter Always®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® und Whisper®. Die P&G-Gemeinschaft umfasst Betriebe in etwa 70 Ländern weltweit. Unter http://www.pg.com finden Sie die neuesten Nachrichten und Informationen über P&G und seine Marken. Für weitere P&G-Nachrichten besuchen Sie uns unter www.pg.com/news.

