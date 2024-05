McDonald's, die globale Schnellrestaurantkette, ist bekannt für die Anpassung ihres Menüs an lokale Geschmäcker, während sie weltweit eine bedeutende Präsenz beibehält. Ein hochrangiger Firmeninsider verkaufte kürzlich 800 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von $275,02 pro Aktie, was die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht. Dieser Schritt wird als Teil einer breiteren Tendenz gesehen, nachdem über das letzte Jahr verteilt, keine Aktienkäufe aber insgesamt 24 Insiderverkäufe registriert wurden. Mit einer Marktkapitalisierung von rund $195,56 Milliarden besteht weiterhin ein solides Vertrauen in die Finanzstärke der Firma. McDonald's weist dabei ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,89 auf, das im Vergleich zum Branchendurchschnitt leicht unterbewertet erscheint und auf eine günstige Balance zwischen Aktienpreis und erwartetem Gewinnwachstum [...]

