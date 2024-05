DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Jörg Astalosch zum Aufsichtsratsvorsitzenden von Rosenbauer bestellt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta/14.05.2024/14:45) - Jörg Astalosch, 52, wurde heute in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates der Rosenbauer International AG zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums bestellt. Er übernimmt diese Funktion von Rainer Siegel, der mit der 32. Ordentlichen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Jörg Astalosch gehört seit 2023 dem Aufsichtsrat von Rosenbauer an.

Als sein Stellvertreter fungiert künftig Stefan Wagner, 45, der neu in den Aufsichtsrat gewählt worden ist.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 664 80 679 6538 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com/

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2024 08:45 ET (12:45 GMT)