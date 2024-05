Kurs verdoppelt: Neues Allzeithoch bei PEPE! Folgt jetzt Dogeverse?

Für die meisten Kryptowährungen unter den Top 10 waren die letzten Wochen eher schwierig. Im vergangenen Monat haben viele der größten Coins nach Marktkapitalisierung einen starken Kurseinbruch hinter sich. Beim Meme Coin PEPE will man davon allerdings nichts wissen. Hier haben Anleger den Kurs auf ein neues Allzeithoch getrieben und damit wieder bestätigt, dass die Meme Coin Season noch lange nicht vorbei ist. Auch bei Dogeverse könnte die Stimmung kaum bullisher sein, da Analysten auch hier eine baldige Kursexplosion erwarten.

PEPE steigt um über 100 %

Der Bitcoin-Kurs hat im letzten Monat 6 % eingebüßt und das hat sich auch auf die meisten Altcoins ausgewirkt, die teilweise noch deutlich höhere Verluste eingebracht haben. Unter den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind viele Coins in dieser Zeit um 10 - 30 % eingebrochen. PEPE hat dagegen allein im letzten Monat nochmal um 105 % zugelegt und damit auch ein neues Allzeithoch erreicht.

(PEPE Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Schon im ersten Quartal hat sich gezeigt, dass Meme Coins in diesem Bullrun wieder extrem gefragt sind. Neben PEPE, BONK, SHIB und DOGE haben mit FLOKI, Dogwifhat und BOME viele weitere die Milliarden Dollar Marke überschritten. Wer Anfang des Jahres auf einen der genannten gesetzt hat, konnte sein Kapital schnell vervielfachen. Bei PEPE beläuft sich die Year to Date Rendite inzwischen auf fast 750 %.

(PEPE Year to Date Rendite - Quelle: Binance)

Meme Coin Trading bleibt zwar hoch spekulativ, allerdings können hier eben auch Renditen erzielt werden, die man sich sonst nur erträumen kann. Inzwischen ist der Hype auch wieder auf den Aktienmarkt übergeschwappt, da hier aktuell wieder Kleinanleger den Kurs von GameStop und Co. durch die Decke jagen, wie das schon 2021 der Fall war. Auch am Kryptomarkt deutet derzeit nichts darauf hin, dass die Meme Coin Season endet.

Dennoch sollten sich Anleger mit PEPE keine Renditen von zehntausenden Prozent mehr erhoffen, da die Marktkapitalisierung dafür mit mehr als 4,6 Milliarden Dollar schon zu hoch ist. Solche Gewinne waren vor allem am Anfang möglich, als die Bewertung noch deutlich niedriger war. Das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr Anleger auf Alternativen ausweichen, wobei $DOGEVERSE derzeit zu den großen Gewinnern gehört, der in den Fokus der Investoren rückt.

$DOGEVERSE fast ausverkauft

Bei $DOGEVERSE haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an vor einer potenziellen Kursexplosion zu investieren, da der Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist, wobei sich das Zeitfenster allerdings bald schließt, da Investoren bereits Token im Wert von über 15 Millionen Dollar gekauft haben und der Presale auf 17 Millionen Dollar begrenzt ist. Ein anonymer Investor hat die Gelegenheit genutzt und gleich Token im Wert von über 180.000 Dollar gekauft, da er wohl davon ausgeht, dass es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommt.

Die Entwickler von $DOGEVERSE setzen von Anfang an auf einen Multi Chain Launch, wodurch die Vermutung naheliegt, dass es sich hier um den nächsten großen Meme Coin handeln könnte, der sogar das Potenzial hat, eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich zu erreichen und frühen Käufern eine Gelegenheit bieten könnte, ihr Kapital zu vervielfachen. Unabhängig von möglichen Gewinnen durch potenzielle Kurssteigerungen liefert $DOGEVERSE auch eine Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wenn man seine Token in den Staking Pool einbringt und dadurch für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart sperrt.

