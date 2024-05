Nach Allzeithoch bei PEPE: 3 Meme Coins mit Potenzial

Es gibt kein Vorankommen am Kryptomarkt. Zumindest könnte man das meinen, wenn man den Kurs von Bitcoin und vielen anderen großen Kryptowährungen wie Ethereum (ETH), Solana (SOL) oder BNB beobachtet. Jenseits der Top 10 werden dagegen immer noch hohe Renditen erzielt, wobei vor allem Meme Coins wieder extrem gefragt sind. Das zeigt auch PEPE, der inzwischen ein neues Allzeithoch erreicht hat und auf die 5 Milliarden Dollar Marke zusteuert. Wer hier früh investiert hat, konnte Renditen von hunderttausenden Prozent erzielen. Das gelingt beim aktuellen Kursniveau zwar nicht mehr, allerdings stehen die nächsten Meme Coins, die das Potenzial haben, schon bald um ein Vielfaches zu steigen, bereits in den Startlöchern.

Dogeverse

Bei $DOGEVERSE handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der schon kurz vor der Markteinführung steht. Da sich bei Meme Coins vor allem am Anfang hohe Renditen erzielen lassen, wenn die Marktkapitalisierung noch niedrig ist und der Kurs noch schnell vervielfacht werden kann, könnte es sich hier um eine einmalige Gelegenheit für Anleger handeln. Derzeit ist $DOGEVERSE im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von mehr als 15 Millionen Dollar gekauft haben. Da der Presale auf 17 Millionen Dollar begrenzt ist, dürfte sich das Zeitfenster schon bald schließen.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Dass es sich bei Dogeverse um den nächsten großen Meme Coin handeln könnte, zeigt schon die Tatsache, dass die Entwickler von Anfang an auf einen Multi Chain Launch setzen, um ein größtmögliches Publikum anzusprechen. Der Token wird auf Ethereum, Base, Solana, BSC, Avalanche und Polygon angeboten, wodurch klar wird, dass die Entwickler große Pläne haben. Die Tatsache, dass schon nach kurzer Zeit im Vorverkauf über 15 Millionen Dollar umgesetzt wurden, führt Analysten zu der Annahme, dass $DOGEVERSE nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wobei in bullishen Prognosen von einem Anstieg um das 20- bis 50-fache gesprochen wird.

Sealana ($SEAL)

Sealana ist ein Meme Coin, der auf der Solana Blockchain basiert und an den Trend anknüpft, nach einem Initial Coin Offering (ICO) die Token an die frühen Käufern per Airdrop zu senden, noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet wurden. Schon im Fall von Book of Meme (BOME), SLERF oder SLOTH konnten Anleger, die an einem solchen ICO teilgenommen haben, ihr Kapital in kurzer Zeit vervielfachen, wobei bei BOME über 30.000 % Rendite möglich waren. Eine ähnliche Entwicklung könnte auch bei Sealana ($SEAL) bevorstehen. Zumindest deutet die Tatsache, dass im Vorverkauf bereits über 700.000 Dollar umgesetzt wurden, darauf hin.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Wer am $SEAL Vorverkauf teilnehmen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält dafür 6.900 $SEAL pro SOL per Airdrop, sobald das ICO abgeschlossen ist. Käufer sollten die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom senden, um den Airdrop auch empfangen zu können. Alternativ können Interessenten auch das Widget auf der Website nutzen, um $SEAL mit ETH oder SOL zu kaufen. Gelingt es, den Erfolg von SLERF, BOME oder SLOTH zu reproduzieren, würde das für frühe Käufer schon bald nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen hohe Renditen von hunderten bis tausenden Prozent bedeuten.

WienerAI ($WAI)

WienerAI ($WAI) kombiniert mit Memes und KI zwei Trendthemen am Kryptomarkt und hat dadurch das Potenzial, enorme Kurssteigerungen hinzulegen. Dass es sich beim Mix aus einem KI- und einem Meme Coin um einen explosiven Mix handeln kann, haben schon ähnliche Coins wie Scotty the AI ($SCOTTY) gezeigt, die bei der Markteinführung um hunderte Prozent gestiegen sind. Bei WienerAI haben Anleger derzeit noch den großen Vorteil, dass der Preis für die $WAI-Token während des Vorverkaufs noch mehrfach angehoben wird, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt.

(WienerAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Mit einem eigenen Trading Bot haben die Entwickler schon während des Presales die erste KI-Funktion vorgestellt, sodass davon auszugehen ist, dass im Laufe der Zeit noch weitere Funktionen folgen werden. Außerdem verfügt $WAI über einen Staking-Mechanismus, bei dem Anleger, die ihre Token für eine gewisse Zeit lang sperren, eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token erhalten. Die APY (jährliche Rendite) wird dabei dynamisch berechnet und hängt von der Größe des Staking Pools ab, sodass vor allem diejenigen, die sich früh beteiligen, hohe Renditen erzielen und sich so ein passives Einkommen aufbauen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.