NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das erste Quartal sei geprägt von einer weiteren sequenziellen Verbesserung, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem die operative Marge (Ebitda) habe deutlich über der erwarteten Jahresrate gelegen. Dies stütze seine Annahme, dass der IT-Dienstleister keinen wirklichen Preisdruck spüre und seine Projekteffizienz weiter verbessere. Er erwähnte noch, dass nach einer Gewinnwarnung des Konkurrenten Epam wohl auch bei Nagarro auf mögliche Anpassungen geachtet worden sei. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde jedoch bestätigt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 02:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 02:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H2200

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken