Wien (www.fondscheck.de) - Robeco hat ein Team für Schwellenländeranleihen eingestellt, das bisher für den Wettbewerber Candriam tätig war, so die Experten von "FONDS professionell".Die drei Portfoliomanager Diliana Deltcheva, Richard Briggs und Nicholas Sauer sollten mit der Einführung von Staatsanleihestrategien für Hartwährungen und Lokalwährungen das Emerging-Markets-Angebot von Robeco in der zweiten Hälfte dieses Jahres ergänzen, wie es in einer Mitteilung heiße. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...