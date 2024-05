Baden-Baden (ots) -Dokumentarfilm über das Leben von Charles Aznavour / ab 14.5.2024 in der ARD Mediathek / am 16.5.2024 um 23:37 Uhr im SWRIn Auszügen aus seinen Biografien erzählt Chansonnier Charles Aznavour von seiner Karriere, seinen Frauen und seiner armenischen Heimat. Auf einer Reise von Montmartre nach Afrika, Kanada, New York und Japan tauchen die Zuschauer:innen ein in eine fast verlorengegangene Zeit und Welt. Das Filmmaterial stammt aus unzähligen privaten Aufnahmen des Chansonniers - unter der Regie von Marc di Domenico entstand daraus "Aznavour by Charles".Einzigartiger Blick auf das Leben des legendären Chansonniers1948 schenkte die französische Chanson-Ikone Édith Piaf dem Chansonnier Charles Aznavour eine Paillard-Bolex-Kamera, die er sein Leben lang behielt. Bis 1982 drehte Aznavour, der am 22. Mai 2024 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, unzählige Stunden Bildmaterial wie für ein sehr persönliches Tagebuch. Bei allen entscheidenden Erlebnissen und Begegnungen seines Lebens war auch seine Kamera dabei - er filmte seine Reisen, seine Freund:innen, die Frauen seiner Liebesbeziehungen, seine Langeweile. Erst kurz vor seinem Tod am 1. Oktober 2018 begann er, das Material mit dem französischen Filmemacher Marc di Domenico zu sichten und entschied, daraus einen Film zu machen. "Aznavour by Charles" ermöglicht einen einzigartigen Blick auf das Leben des legendären Chansonniers. In Auszügen aus seinen Biografien erzählt Aznavour von seiner Karriere, seinen Frauen und seiner armenischen Heimat. Die Zuschauer:innen reisen mit ihm vom Pariser Montmartre nach Afrika, Kanada, New York und Japan und tauchen in eine fast verlorengegangene Zeit und Welt ein."Aznavour by Charles" in der ARD MediathekEin Film von Charles Aznavour, in der Regie von Marc di Domenico, gesprochen von Romain Duris. Produktion Anna Sanders Films / Artisan Producteur Melodium. In Koproduktion mit France 3 cinéma. Mit der Beteiligung von Canal+ und France Télévisions. "Aznavour by Charles" ist ab 14. Mai 2024 in der ARD Mediathek und am 16. Mai 2024 um 23:37 Uhr im Fernsehprogramm des SWR zu sehen.Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Weitere Informationen unter: http://swr.li/aznavour-by-charles-portraet-des-legendaeren-chansonniersNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5779301