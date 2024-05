Aussagen von Fed-Chef Powell bei einer Veranstaltung mit dem Titel "Moderated Discussion with Chair Powell and De Nederlandsche Bank (DNB) President Klaas Knot - at the Annual General Meeting, Foreign Bankers' Association, Amsterdam". Was wird Powell sagen, nachdem die US-Erzeugerpreise höher augefallen waren? Powell: gehe davon aus, dass Inflation auf unser Ziel von 2% zurück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...