:be AG

:be AG: Vorläufige Konzernzahlen 2023



14.05.2024 / 16:42 CET/CEST

Vorläufige Konzernzahlen 2023 Lustenau, 14. Mai 2024 Im Rahmen der laufenden Abschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2023 der :be AG (ISIN: AT0000A2SGH0) ergeben sich Abweichungen gegenüber den zuletzt am 11. Dezember 2023 über eine Ad-Hoc-Mitteilung gemeldeten Prognosewerten auf Gruppen-Ebene. Die Betriebsleistung (zusammengesetzt aus Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen und dem Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien) liegt demnach zwar noch einmal rund 1,5 Mio. EUR höher und erreicht voraussichtlich einen Wert von 45,1 Mio. EUR (zuletzt gemeldet: 43,6 Mio. EUR; 2022: 42,6 Mio. EUR), zusammenhängend mit angepassten Leistungsabgrenzungen, jedoch bleiben die Ergebniskennziffern hinter den Erwartungen zurück. Das operative Ergebnis (Ergebnis vor Steuern, EBT) wird den zuletzt gemeldeten Wert von 3,6 Mio. EUR deutlich verfehlen (2022: 5,1 Mio. EUR). Einen konkreten belastbaren Wert für das operative Ergebnis kann der Vorstand derzeit noch nicht aufstellen, da die Abschlussarbeiten mehrere außerordentliche Effekte enthalten, deren Gesamtwirkung derzeit noch ungewiss ist. Hintergrund für die Ergebnisverschlechterung sind notwendige Rückstellungen mit Projektbezug und diverse Forderungswertberichtigungen über mehrere Gesellschaften der :be Gruppe. Kontakt

:be AG

Stefan Ruedl

Vorstand / CFO

Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich

