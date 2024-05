HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Pence belassen. Die vorgelegten Geschäftsjahresergebnisse des Telekomanbieters seien von einem gleichbleibenden Tenor geprägt, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die drei strategischen Säulen von Vodafone blieben unverändert, denn der Fokus liege auf Kunden, der eigenen Verschlankung und dem Wachstum./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 13:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

