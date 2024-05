Frankfurter Rundschau (ots) -



Es wird in absehbarer Zeit mit Sicherheit niemanden geben, der gegen seinen Willen eingezogen wird. Weil man schlicht nicht so viele Menschen beim deutschen Militär braucht, die mal eben für einen Grundwehrdienst vorbeischauen und sich dann wieder verabschieden. Die Bundeswehr braucht Fachpersonal, das sich auch für länger verpflichtet. Insofern ist sie dann doch wieder ein ganz normaler Arbeitgeber.



Die CDU hat mit ihrem Parteitag vor einigen Tagen eher zur Verwirrung beigetragen. Die Kontingent-Wehrpflicht, die die Delegierten dort beschlossen haben, ist rechtlich kaum umsetzbar. Viel spricht dafür, dass es am Ende auf das schwedische Modell hinausläuft. Dort werden alle Bürgerinnen und Bürger, die 18 Jahre alt werden, angeschrieben. Sie füllen einen Fragebogen aus, in dem es auch um ihre Perspektiven geht. Zum Militärdienst wird nur ein Bruchteil eingezogen und nur jene, die sich freiwillig dafür entscheiden.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5779320

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken